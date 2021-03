Coronavirus in Italia, il bollettino del 2 marzo: 17.083 nuovi casi, i morti sono 343 (Di martedì 2 marzo 2021) sono 17.083 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 13.114), a fronte di 335.983 tamponi giornalieri effettuati (ieri 170.633), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,08% (ieri 7,68%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 marzo sulla situazione Coronavirus in Italia. Le vittime sono 343 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 2.327 (+38), con 222 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 marzo 2021)17.083 icontagi di Covid-19 in(ieri 13.114), a fronte di 335.983 tamponi giornalieri effettuati (ieri 170.633), nel conteggio dei quali rientrano anche i test antigenici rapidi. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 5,08% (ieri 7,68%), ma il dato è influenzato dal conteggio dei test antigienici rapidi, che si sommano a quelli molecolari. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 2sulla situazionein. Le vittime343 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 2.327 (+38), con 222ingressi nelle ultime 24 ore (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE INCON MAPPE E INFOGRAFICHE).

