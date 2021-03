Agenzia_Ansa : Sono 17.083 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute… - ladyonorato : Trova l’errore: - Corriere : Vaccini, Austria e Danimarca non faranno più affidamento sulla Ue: chiederanno aiuto a Israele - infoitinterno : Covid oggi 2 marzo: bollettino contagi Coronavirus. Dati Italia ed Emilia Romagna - PasqualeMarro : #CoronavirusBollettinoItalia: i dati di oggi martedì 2 marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia

Sono 17.083 i test positivi alnelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 13.114. Le vittime giornaliere sono 343, ieri erano state 246. Il tasso di positività ...È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 2 marzo sulla situazionein. Le vittime sono 343 in un giorno, mentre le terapie intensive salgono a 2.(Adnkronos) - Sono 70 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna, la prima regione italiana in zona bianca. Secondo il bollettino di oggi, 2 ...La pandemia Covid-19 ha messo ancora più in evidenza ritardi e fragilità del nostro Sistema Sanitario. L’obiettivo ora è quello di “trasformare” e dare vita a un modello di Sanità “Connected Care”. Ec ...