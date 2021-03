Coronavirus, in Emilia Romagna boom di casi a scuola. A Brescia scoperta un caso di variante nigeriana (Di martedì 2 marzo 2021) Un caso di variante nigeriana isolato a Brescia. Accertamenti in corso per capire se si tratta di un contagio isolato. Brescia – Un caso di variante nigeriana isolato a Brescia. Dopo un primo contagio trovato a Napoli, la nuova identificazione è stata fatta agli Spedali Civili. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire se si è trattato di un solo caso oppure se l’aumento registrato nella provincia è dovuto a questa mutazione. “Oltre al sequenziamento genetico – ha commentato Arnaldo Caruso, presidente dei virologi, riportato da La Repubblica – per la prima volta in Italia abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini anti-Covid che ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 marzo 2021) Undiisolato a. Accertamenti in corso per capire se si tratta di un contagio isolato.– Undiisolato a. Dopo un primo contagio trovato a Napoli, la nuova identificazione è stata fatta agli Spedali Civili. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire se si è trattato di un solooppure se l’aumento registrato nella provincia è dovuto a questa mutazione. “Oltre al sequenziamento genetico – ha commentato Arnaldo Caruso, presidente dei virologi, riportato da La Repubblica – per la prima volta in Italia abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni che preoccupano perché potrebbero conferire resistenza ai vaccini anti-Covid che ...

