Coronavirus | il bollettino di oggi | 17 083 casi e 343 morti In aumento ricoveri e terapie intensive Il tasso di positività al 5 | 1%

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 2 marzo 2021) Sono 17.083 i nuovidiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore contro i 13.114 di ieri. Ildiscende a 5,1%, ieri aveva toccato il 7,7%, a fronte di 335.983 tamponi (lunedì erano 170.633). Ancora in, come il giorno precedente, le vittime: 343 contro i 246 di ieri per un totale di 98.288 decessi dall’inizio dell’epidemia. Innelle2.327 (+38) con 222 ingressi del giorno, ma anche i degenti nei reparti ordinari 19.570 (+458). Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 430.996 (+6.663), 409.099 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 10.057 in più. La ...