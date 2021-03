Coronavirus, il bollettino dell’Asl di Benevento e del San Pio (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 388 tamponi, dei quali nr. 89 risultati positivi. Degli ottantanove positivi, nr. 30 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 25 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 5 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 59 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Pubblicato anche il bollettino dell’Asl di Benevento. Dei 466 tamponi processati, 14 sono risultati positivi e tutti riguardano persone senza sintomi. I guariti sono 18 mentre, per fortuna, non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 388 tamponi, dei quali nr. 89 risultati positivi. Degli ottantanove positivi, nr. 30 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 25 soggetti residenti nella provincia died a nr. 5 soggetti residenti in altra provincia, mentre gli altri 59 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Pubblicato anche ildi. Dei 466 tamponi processati, 14 sono risultati positivi e tutti riguardano persone senza sintomi. I guariti sono 18 mentre, per fortuna, non si registrano decessi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

