CORONAVIRUS | il bollettino del giorno 2 marzo – I numeri di oggi in Campania ed in Italia

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 marzo: 17.083 nuovi casi e 343 morti - RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - WiAnselmo : #Coronavirus Italia, il bollettino del 2 marzo 2021: 17.083 nuovi casi, 343 i decessi - Mediagol : #Coronavirus Italia, il bollettino del 2 marzo 2021: 17.083 nuovi casi, 343 i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : CORONAVIRUS bollettino

Diffuso ildi oggi (2 marzo). Sono 17.083 i test positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia , secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 13.114. Le vittime ...Commenta per primo Secondo ilgiornaliero diramato dal Ministero della Salute sono stati 17.083 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. 343 i morti legati al Covid (19): 98.288 da inizio pandemia. Alle 18.Il totale dei vaccini distribuiti tra Pfizer-BioNTech, Moderna e AstraZeneca è di 1.694.995, di cui 4.537.260 Pfizer/BioNTech, 1.512.000 AstraZeneca e 493.000 Moderna. Tag:bollettino, coronavirus, ...Icardi aggiunge: «Le scuole sono un problema molto serio», frase che non lascia presagire niente di buono sul versante della frequenza in presenza. Ma si vedrà nelle prossime ore. Cresce intanto la cu ...