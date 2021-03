Coronavirus, idrossiclorochina bocciata dall’Oms (Di martedì 2 marzo 2021) Oms ribadisce la sua posizione in merito all’idrossiclorochina: “L’idrossiclorochina non va usata come farmaco prevenzionale”,non evita l’infezione né riduce i morti, la ricerca punta su altri farmaci. Il farmaco anti infiammatorio usato per la malaria e per malattie autoimmunitarie come artrite reumatoide o lupus, non è più una priorità per la ricerca contro il Covid-19. Un gruppo di esperti dell’Oms sul “British Medical Journal” scrive: “Non dovrebbe essere usato per prevenire l’infezione nelle persone che non hanno Covid-19” aggiungendo che le risorse dovrebbero concentrarsi su altri farmaci più promettenti. La certezza è emersa attraverso 6 studi randomizzati controllati che hanno coinvolto oltre 6mila partecipanti, con e senza esposizione nota a una persona positiva al Covid. Risulta, quindi, con certezza che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Oms ribadisce la sua posizione in merito all’: “L’non va usata come farmaco prevenzionale”,non evita l’infezione né riduce i morti, la ricerca punta su altri farmaci. Il farmaco anti infiammatorio usato per la malaria e per malattie autoimmunitarie come artrite reumatoide o lupus, non è più una priorità per la ricerca contro il Covid-19. Un gruppo di esperti dell’Oms sul “British Medical Journal” scrive: “Non dovrebbe essere usato per prevenire l’infezione nelle persone che non hanno Covid-19” aggiungendo che le risorse dovrebbero concentrarsi su altri farmaci più promettenti. La certezza è emersa attraverso 6 studi randomizzati controllati che hanno coinvolto oltre 6mila partecipanti, con e senza esposizione nota a una persona positiva al Covid. Risulta, quindi, con certezza che ...

