Coronavirus, ecco quali sono le zone rosse e arancioni rafforzate in Italia (Di martedì 2 marzo 2021) L’Italia continua ad essere formata da una moltitudine di Regioni colorate: il rosso e l’arancione fanno da padroni e crescono sempre più le zone ad alto rischio. Unica eccezione la Sardegna, la quale da poche ore è entrata ufficialmente in zona bianca. Vediamo alcune delle zone rosse e arancioni più critiche in Italia. IN LOMBARDIA L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 2 marzo 2021) L’continua ad essere formata da una moltitudine di Regioni colorate: il rosso e l’arancione fanno da padroni e crescono sempre più lead alto rischio. Unica eccezione la Sardegna, la quale da poche ore è entrata ufficialmente in zona bianca. Vediamo alcune dellepiù critiche in. IN LOMBARDIA L'articolo

WRicciardi : Ricciardi: chiusure, confini, quarantene... Come smettere di inseguire il virus - Avvenire_Nei : Walter Ricciardi: ecco come smettere di inseguire il coronavirus - sole24ore : Coronavirus, perché dovremmo smettere di ragionare su base regionale. Ecco una mappa differente… - CiaoKarol : Il Rosario alla Vergine Maria per il difficile momento dell’Italia: ecco dove seguire la diretta TV il 3 Marzo 2021… - CorriereCitta : Coronavirus, oggi nel Lazio 1.188 nuovi casi. Ecco il bollettino aggiornato delle Asl -