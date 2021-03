Coronavirus, da lunedì 8 marzo al via la vaccinazione del personale scolastico della Lombardia (Di martedì 2 marzo 2021) Coronavirus, ecco il vaccino 'made in Lombardia': sperimentazione al via 1 marzo 2021 Coronavirus, in Lombardia 'domina' la variante inglese: è il 64% dei nuovi positivi 2 marzo 2021 Leggi su sondriotoday (Di martedì 2 marzo 2021), ecco il vaccino 'made in': sperimentazione al via 12021, in'domina' la variante inglese: è il 64% dei nuovi positivi 22021

RegLombardia : #Covid19 ??La nuova Ordinanza del Ministero della Salute colloca la Lombardia in “zona arancione” a partire da luned… - EmMicucci : #Coronavirus #NuovoDpcm #Gelmini: Scatta il cambio di zona dal lunedì e non da week end. - Cremaoggi : Coronavirus, in Lombardia da lunedì al via vaccini al personale scolastico - Cremonaoggi : #Coronavirus, in #Lombardia da lunedì al via vaccini al personale scolastico - StracciVolano : @LiguriaOggi I casi di coronavirus in Liguria salgono rispetto a ieri, e grazie al cavolo, era lunedì, ma scendono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lunedì Covid, 497 bresciani contagiati e 15 morti: i paesi che piangono le vittime Sono 2.135 i nuovi casi positivi tra domenica e lunedì, 24.445 nell'ultima settimana con una media di 3.492 contagi al giorno, in crescita del 2,6% sui sette giorni (domenica era al 4,3%, sabato al 5,...

Bolivia, i leader del colpo di Stato del 2019 rischiano un processo per genocidio Lunedì, durante il lancio di una campagna di immunizzazione a La Paz con il vaccino russo Sputnik V , Arce ha criticato i medici che hanno scioperato durante la pandemia di coronavirus contro la ...

Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE Sono 2.135 i nuovi casi positivi tra domenica e, 24.445 nell'ultima settimana con una media di 3.492 contagi al giorno, in crescita del 2,6% sui sette giorni (domenica era al 4,3%, sabato al 5,..., durante il lancio di una campagna di immunizzazione a La Paz con il vaccino russo Sputnik V , Arce ha criticato i medici che hanno scioperato durante la pandemia dicontro la ...