(Di martedì 2 marzo 2021) Emergenzain Italia, ledal 6 marzo al 6 aprile.il(il primo del governo Draghi). Il governo si appresta ad approvare e pubblicare ilcon leche saranno in vigore dal 6 marzoal prossimo 6 aprile, quindiinclusa. Chi sperava che Draghi avviasse da subito la stagione delle riaperture rimarrà evidentemente deluso. La durata Partiamo dalle basi. Ildecreto entrerà in vigore dal prossimo 6 marzo e scadrà il prossimo 6 aprile. Quindi lesaranno in vigore anche a. Gli spostamenti tra le Regioni: ledel...

news_mondo_h24 : Coronavirus, cosa prevede il nuovo dpcm. Le regole fino a Pasqua - Maurizincazzato : - ccfashion_by_cc : #zangrillo : 'manca la cosa più importante : la cura corretta ' @azangrillo #COVID19 #coronavirus #Italia - fisicoperaria : @davcarretta @agnosticIT Poi mettiamoci che con Sputnik si sta giocando un gioco più grande del semplice vaccinare… - maxschiavini : Se l'Europa non serve nelle emergenze, a cosa serve precisamente allora? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa

iLMeteo.it

"Mi tolsi subito i paramenti e cercai di andare verso l'uscita per capirestava succedendo, ed ...Dal venerdì alla domenica nella capitale irachena vige un coprifuoco totale per il. Di ...I due conduttori si ritrovano a distanza di un anno dalla loro ultima apparizione insieme di un anno fa, quando ancora il mondo non sapevasarebbe successo con ile gli italiani non ...