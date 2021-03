Coronavirus, collaborazione tra Austria e Israele sui vaccini. Biden mette d’accordo due Big Pharma per aumentare la produzione (Di martedì 2 marzo 2021) Coronavirus, possibile collaborazione tra Austria e Israele sui vaccini. Kurz: “Non faremo più affidamento sull’Ue”. ROMA – Coronavirus, possibile collaborazione tra Austria e Israele sui vaccini. La svolta è stata annunciata dallo stesso cancelliere Kurz alla vigilia del viaggio in terra israeliana. “In futuro – ha detto il leader Austriaco, riportato dall’Ansa – non faremo più affidamento sull’Ue. Insieme a Israele nei prossimi anni produrremo dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni del Coronavirus e lavoreremo insieme alla ricerca di opzione di trattamento “. La replica dell’Unione Europea Nessuna critica da parte di Bruxelles, ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 marzo 2021), possibiletrasui. Kurz: “Non faremo più affidamento sull’Ue”. ROMA –, possibiletrasui. La svolta è stata annunciata dallo stesso cancelliere Kurz alla vigilia del viaggio in terra israeliana. “In futuro – ha detto il leaderco, riportato dall’Ansa – non faremo più affidamento sull’Ue. Insieme anei prossimi anni produrremo dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni dele lavoreremo insieme alla ricerca di opzione di trattamento “. La replica dell’Unione Europea Nessuna critica da parte di Bruxelles, ...

