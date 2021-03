Coronavirus | Bonaccini | ' Entro aprile mezzo milione di vaccinati in regione | ma servono più dosi'

repubblica : Bonaccini: 'Riapriamo i ristoranti la sera dove ci sono pochi contagi' - EnfantProdige : #Bologna zona rossa, #Bonaccini, che sta facendo guerra a Zingaretti, voleva aprire tutto Un abbraccio ai miei ami… - mazzettam : Fino al 21 marzo. Le 2 settimane di #dad sono già diventate 3 dopo due giorni. Una prece per #Salvini e #Bonaccini… - dvaldi1 : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino: +2597 contagi, Bologna +885 - rotre54 : -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bonaccini

Ad oggi, in Emilia - Romagna sono state somministrate oltre 400mila dosi di vaccino anticovid, il 75% di quelle ......presidente della Conferenza Stato - Regioni e governatore dell'Emilia - Romagna Stefano...anni produrranno dosi di vaccino di seconda generazione per ulteriori mutazioni dele ...Scuola chiusa in zona rossa e nelle aree in cui il tasso d'incidenza su 100.000 abitanti in 7 giorni sarà pari o superiore a 250 casi di coronavirus. E' la novità principale del nuovo Dpcm, firmato da ...Il coronavirus continua circolare sempre più velocemente e il numero dei contagi aumenta trainato dalle varianti, quella inglese prima di tutto, che insieme a ...