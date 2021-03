Coronavirus, Bologna verso la zona Rossa (Di martedì 2 marzo 2021) Emergenza . Confronto tra Merola e Bonaccini, attesa l’ordinanza del Presidente della Regione. Bologna corre verso la zona Rossa. Il sindaco Merola, alla luce degli ultimi dati sulla diffusione del virus, ha chiesto la zona Rossa per Bologna e Provincia. Il sindaco di Bologna Virginio Merola si è confrontato con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini chiedendo un intervento deciso e tempestivo per contrastare la diffusione del virus nella Provincia di Bologna. Bonaccini si sarebbe impegnato ad agire in tempi brevi per l’istituzione della zona Rossa nel Bolognese. BolognaL’emergenza Coronavirus nella Regione: la Romagna in arancione scuro, Modena ... Leggi su newsmondo (Di martedì 2 marzo 2021) Emergenza . Confronto tra Merola e Bonaccini, attesa l’ordinanza del Presidente della Regione.correla. Il sindaco Merola, alla luce degli ultimi dati sulla diffusione del virus, ha chiesto lapere Provincia. Il sindaco diVirginio Merola si è confrontato con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini chiedendo un intervento deciso e tempestivo per contrastare la diffusione del virus nella Provincia di. Bonaccini si sarebbe impegnato ad agire in tempi brevi per l’istituzione dellanel Bolognese.L’emergenzanella Regione: la Romagna in arancione scuro, Modena ...

