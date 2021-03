Kapparar1 : Ok, mi sta tutto bene. Qualcuno mi spiega questo? - ozzymaite : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Berlino pensa di estendere il lockdown fino al 28 marzo #coronavirus - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Berlino pensa di estendere il lockdown fino al 28 marzo #coronavirus - Newsinunclick : #Coronavirus, Berlino pensa di estendere il #lockdown fino al 28 marzo - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Berlino pensa di estendere il lockdown fino al 28 marzo #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Berlino

Secondo la stampa locale, il governo tedesco starebbe valutando l'ipotesi di estendere il lockdown, che è in vigore dal 16 dicembre, fino al 28 marzo. Durante il periodo di estensione però, verrebbero ... A causa della crisi del coronavirus, a febbraio scorso in Germania sono stati registrati 2,904 milioni di disoccupati, in aumento di quattromila...