Coronavirus, anticorpi monoclonali: ecco 38 milioni di euro per produrli a Siena (Di martedì 2 marzo 2021) Firmato l'accordo in Regione per il super farmaco, oltre 26 milioni fanno capo a risorse pubbliche: obiettivo 100mila dosi per trimestre Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 2 marzo 2021) Firmato l'accordo in Regione per il super farmaco, oltre 26fanno capo a risorse pubbliche: obiettivo 100mila dosi per trimestre

