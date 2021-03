Coronavirus, 98 nuovi casi nel ravennate: e ci sono altre tre vittime (Di martedì 2 marzo 2021) Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia - Romagna si sono registrati 265.214 casi di positività, 2.040 in più rispetto a lunedì, su un totale di 40.171 tamponi ... Leggi su ravennatoday (Di martedì 2 marzo 2021) Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna siregistrati 265.214di positività, 2.040 in più rispetto a lunedì, su un totale di 40.171 tamponi ...

