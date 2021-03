Coronavirus | 343 decessi in 24 ore ieri 246 Nuovo balzo degli ingressi in terapia intensiva

(Di martedì 2 marzo 2021) Il bollettino del 2 marzo Aumentano ancora idain Italia: sono 343 nelle ultime 24 ore.1 marzo le morti per Covid erano state 246, il giorno prima 192. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute i nuovi casi positivi sono 17.083, in aumento rispetto aquando erano stati 13.114. La situazione negli ospedali italiani Anche gliinregistrano unaumento: sono +222 in 24 ore,erano stati +171 (il giorno prima +131). Cresce anche il totale di persone guarite e dimesse: 2.426.150, +10.057 da. Il totale di persone ricoverate in rianimazione adesso è 2.327, quelle ricoverate con sintomi 19.570 mentre le ...

Nelle ultime 24 ore, si sono verificatidecessi , in aumento rispetto a ieri (246)., Italia: il bollettino di martedì 2 marzo 2021 Ricoverati con sintomi: 19.570 (+458) Terapia ...Risalgono i positivi alin Italia con il quasi raddoppio dei tamponi nelle ultime 24 ore, mentre ci sono ancoravittime, 458 ricoveri in più e soprattutto gli ingressi giornalieri in terapia intensiva son ben ...I numeri delle ultime settimane purtroppo lasciano pochi dubbi: le varianti Covid del virus - quella inglese in modo particolare - si stanno diffondendo in maniera rapidissima facendo risalire la curv ...Risale la curva dei nuovi positivi nel nostro Paese. Lombardia +3.762 casi, Campania +2.046, Emilia +2.040. Sono 10.057 i guariti registrati nelle ultime ventiquattro ore ...