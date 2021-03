Coronavirus, 17.083 nuovi casi e 343 decessi in 24 ore (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Balzo dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. I positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati contenuti nel consueto bollettino del Ministero della Salute, sono 17.083 (in crescita rispetto ai 13.114 di ieri a fronte di 335.983 tamponi e che determina un indice di positività che cala oggi al 5%. Forte crescita dei decessi, 343 (ieri erano stati 246). I guariti nelle ultime 24 ore sono 10.057 mentre gli attuali positivi crescono di 6.663 attestandosi su un totale di 430.996.Continuano a crescere i ricoverati nei reparti ordinari: sono 19.570, con 456 degenti in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.327 ricoverati (+38) con numero alto di nuovi ingressi, 222. In isolamento domiciliare sono 409.099 persone. La regione con il maggior numero di casi è la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Balzo deidiin Italia. I positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati contenuti nel consueto bollettino del Ministero della Salute, sono 17.083 (in crescita rispetto ai 13.114 di ieri a fronte di 335.983 tamponi e che determina un indice di positività che cala oggi al 5%. Forte crescita dei, 343 (ieri erano stati 246). I guariti nelle ultime 24 ore sono 10.057 mentre gli attuali positivi crescono di 6.663 attestandosi su un totale di 430.996.Continuano a crescere i ricoverati nei reparti ordinari: sono 19.570, con 456 degenti in più rispetto a ieri. Le terapie intensive sono a 2.327 ricoverati (+38) con numero alto diingressi, 222. In isolamento domiciliare sono 409.099 persone. La regione con il maggior numero diè la ...

