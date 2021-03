Coppa Città di Albenga | Sara Cortinovis vince fra le juniores

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 marzo 2021) La stagione del fuoristrada bergamasco si apre nel migliore dei modi. A mettersi in luce sui sentieri di Campochiese è stata infattiche si è aggiudicata ladi. La portacolori del Four Es International Project si è aggiudicata il duello con Noemi Plankensteiner imponendosi nella prova dedicata alle. Accompagnata nella prime battute dall’altoatesina della Trinx Factory, la giovane orobica ha attaccato nel corso del secondo giro tagliando il traguardo ligure con 38 secondi di vantaggio sull’avversaria. Quinto posto invece per Lucia Bramati (Trinx Factory) che, al rientro alle corse dopo la lunga stagione di ciclocross, non è riuscita ad agguantare il podio. In campo maschile gara da protagonista per Nicolas Milesi che, nonostante una partenza ...