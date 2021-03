Convocato il Consiglio di Lega per Lazio – Torino (Di martedì 2 marzo 2021) Per il “caso” Lazio – Torino è stato Convocato il Consiglio di Lega della Serie A. È necessario prendere al più presto una decisione sul da farsi. I granata non sono partiti alla volta di Roma dove si sarebbe dovuta giocare la partita contro la Lazio valevole per la 25esima giornata. Resta ora da capire se si avrà un risultato a tavolino o se ci sarà il rinvio. Lazio – Torino non si giocherà Convocato il Consiglio di Lega, cosa succederà? Al momento è tutto così incerto che sarebbe impossibile dare una risposta a questa domanda. La Lega Serie A ha Convocato il Consiglio per prendere una decisione definitiva in merito al match. Ovviamente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 2 marzo 2021) Per il “caso”è statoildidella Serie A. È necessario prendere al più presto una decisione sul da farsi. I granata non sono partiti alla volta di Roma dove si sarebbe dovuta giocare la partita contro lavalevole per la 25esima giornata. Resta ora da capire se si avrà un risultato a tavolino o se ci sarà il rinvio.non si giocheràildi, cosa succederà? Al momento è tutto così incerto che sarebbe impossibile dare una risposta a questa domanda. LaSerie A hailper prendere una decisione definitiva in merito al match. Ovviamente ...

