Controlli degrado e rispetto norme anti Covid: undici sanzioni (Di martedì 2 marzo 2021) Roma – Trentotto persone identificate e 11 persone sanzionate e' il risultato dei Controlli effettuati ieri, dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante in piazza Vittorio Emanuele II. Le attivita' dei Carabinieri, volte al contrasto di ogni forma di degrado e alla verifica e il rispetto delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno interessato tutta la piazza, i giardini pubblici e i porticati. I militari hanno individuato e sanzionato 7 persone perche' trovate senza mascherina, due per ubriachezza molesta, due per bivacco ed infine sono stati redatti due ordini di allontanamento per violazioni al regolamento di polizia urbana del Comune di Roma. Lo scrive in una nota il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

