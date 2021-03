Conte guiderà il M5s | il bergamasco Devis Dori | “Con lui grande riorganizzazione”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 2 marzo 2021) Lo ha annunciato Beppe Grillo: Giuseppeha accettato il ruolo di capo politico del Movimento 5 Stelle. L’ex premier avrebbe così dato la sua disponibilità nel guidare i grillini nella fase più delicata dalla loro fondazione a oggi. Conal comando, Grillo spera di ricompattare i militanti che non sono pienamente convinti dell’appoggio al Governo Draghi, soprattutto in seguito alle nomine dei sottosegretari e dei vice-ministri. Nella base dell’M5S, infatti, ci sarebbe un consenso quasi unanime nei confronti dell’ex inquilino di Palazzo Chigi che, inoltre, data la popolarità acquisita nell’ultimo anno e certificata da diversi sondaggi, potrebbe riuscire ad allargare l’elettorato. “ha deciso di continuare il proprio impegno in politica senza creare un ‘suo’ partito, come tanti avrebbero voluto – è il commento del deputato ...