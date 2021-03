Conferenza stampa Mihajlovic: «Domani partita spartiacque. Sanremo? Sarò senza voce» (Di martedì 2 marzo 2021) Sinisa Mihajlovic ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Sinisa Mihajlovic ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SALVEZZA – «Sicuramente è una partita spartiacque, se dovessimo vincere saremo salvi al 90% , e avremmo tempo per toglierci altre soddisfazioni che ci meritiamo. Spero che i ragazzi capiscano l’importanza della gara, se dovessimo ripetere la prestazione contro la Lazio sono convinto che Domani vinceremo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la partita, sono curioso di vedere Antov. Sappiamo che il Cagliari dal centrocampo in su può metterci in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Sinisaha parlato inalla vigilia della sfida contro il Cagliari: le sue dichiarazioni Sinisaha parlato inalla vigilia della sfida contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SALVEZZA – «Sicuramente è una, se dovessimo vincere saremo salvi al 90% , e avremmo tempo per toglierci altre soddisfazioni che ci meritiamo. Spero che i ragazzi capiscano l’importanza della gara, se dovessimo ripetere la prestazione contro la Lazio sono convinto chevinceremo. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la, sono curioso di vedere Antov. Sappiamo che il Cagliari dal centrocampo in su può metterci in ...

