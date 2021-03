Conferenza stampa Gasperini: «Ho la sensazione che sull’Atalanta ci sia troppa presunzione» (Di martedì 2 marzo 2021) Conferenza stampa Gasperini: le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia della sfida contro il Crotone Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone. Le sue dichiarazioni. GARA TRAPPOLA – «Come tutte le partite sarà una gara difficile. Domani dobbiamo prendere le precauzioni giuste, ma siamo anche in un buon momento. Abbiamo il massimo della fiducia, vogliamo proseguire su questo momento. Pur rispettando il momento del Crotone, è stata una squadra sfortunata nei risultati. Ha fatto delle buone prestazioni anche se ha raccolto poco. Sono tutte componenti che conosciamo, vogliamo continuare cosa stiamo facendo». CAMBIO DI POSIZIONE DEI DIFENSORI – «Abbiamo fatto bene anche all’inizio, non è la prima volta che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021): le parole del tecnico dell’Atalanta alla vigilia della sfida contro il Crotone Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della sfida contro il Crotone. Le sue dichiarazioni. GARA TRAPPOLA – «Come tutte le partite sarà una gara difficile. Domani dobbiamo prendere le precauzioni giuste, ma siamo anche in un buon momento. Abbiamo il massimo della fiducia, vogliamo proseguire su questo momento. Pur rispettando il momento del Crotone, è stata una squadra sfortunata nei risultati. Ha fatto delle buone prestazioni anche se ha raccolto poco. Sono tutte componenti che conosciamo, vogliamo continuare cosa stiamo facendo». CAMBIO DI POSIZIONE DEI DIFENSORI – «Abbiamo fatto bene anche all’inizio, non è la prima volta che ...

