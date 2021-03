Conferenza stampa Fonseca: «Ci creiamo problemi da soli. Mayoral giocherà» (Di martedì 2 marzo 2021) Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Paulo Fonseca ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni. DIFESA IN DIFFICOLTÀ – «La squadra ha sofferto più di quello che vogliamo, è la verità. Dobbiamo però capire una cosa, quella che è l’organizzazione della squadra. Quante volte il Milan ha creato situazioni pericolose per la loro organizzazione offensiva? La squadra è stata molto equilibrata, il problema è che noi ci creiamo i problemi da soli. Non si tratta di organizzazione difensiva: ci sono errori, perdiamo palloni, errori nella fase iniziale di costruzione. Errori che ci sono stati anche in altre partita. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Pauloha parlato inalla vigilia della sfida contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni Pauloha parlato inalla vigilia della sfida contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni. DIFESA IN DIFFICOLTÀ – «La squadra ha sofferto più di quello che vogliamo, è la verità. Dobbiamo però capire una cosa, quella che è l’organizzazione della squadra. Quante volte il Milan ha creato situazioni pericolose per la loro organizzazione offensiva? La squadra è stata molto equilibrata, il problema è che noi cida. Non si tratta di organizzazione difensiva: ci sono errori, perdiamo palloni, errori nella fase iniziale di costruzione. Errori che ci sono stati anche in altre partita. ...

