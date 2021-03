“Con un atteggiamento positivo rimarrete in salute”: i medici novax denunciati per procurato allarme (Di martedì 2 marzo 2021) Florian Zerzer, direttore generale dell’ASL dell’Alto Adige ha denunciato in Procura 11 professionisti sanitari, tra cui medici, psicologi e farmacisti, che hanno diffuso su Facebook un video contro i vaccini anti Covid-19. Racconta il Corriere dell’Alto Adige: Un fatto gravissimo per il direttore generale dell’Asl, che ipotizza il reato di procurato allarme presso l’autorità, dopo le svariate segnalazioni giunte alle mail aziendali per il messaggio rilanciato con circa 3.500 condivisioni dalla pagina «Wir Noi», che si autodefinisce riferimento di «una rete di esperti con contributi e iniziative nell’interesse dei cittadini». Nel filmato compaiono otto medici, due farmacisti, uno psicologo che ora saranno convocati per chiarimenti anche dai rispettivi Ordini professionali. Nello specifico si tratta dei ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Florian Zerzer, direttore generale dell’ASL dell’Alto Adige ha denunciato in Procura 11 professionisti sanitari, tra cui, psicologi e farmacisti, che hanno diffuso su Facebook un video contro i vaccini anti Covid-19. Racconta il Corriere dell’Alto Adige: Un fatto gravissimo per il direttore generale dell’Asl, che ipotizza il reato dipresso l’autorità, dopo le svariate segnalazioni giunte alle mail aziendali per il messaggio rilanciato con circa 3.500 condivisioni dalla pagina «Wir Noi», che si autodefinisce riferimento di «una rete di esperti con contributi e iniziative nell’interesse dei cittadini». Nel filmato compaiono otto, due farmacisti, uno psicologo che ora saranno convocati per chiarimenti anche dai rispettivi Ordini professionali. Nello specifico si tratta dei ...

