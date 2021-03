Con il Covid si sono persi 74 giorni di scuola a testa nel mondo

Leggi su agi

(Di martedì 2 marzo 2021) AGI - A un anno dall'inizio della pandemia di Covid 19, bambini e adolescenti di tutto ilhanno perso in media 74di istruzione ciascuno, più di un terzo dell'anno scolastico medio globale di 190. È quanto emerge dai dati diffusi oggi da Save the Children. A livello globale, si stima che 112 miliardi didi istruzione siano staticomplessivamente e che siano stati i bambini più poveri dela essere colpiti in modo sproporzionato. Una nuova analisi, condotta a livello internazionale dall'Organizzazione sui dati di 194 Paesi e diverse regioni, mostra che i minori in America Latina, nei Caraibi e nell'Asia meridionale hanno perso quasi il triplo dell'istruzione dei coetanei dell'Europa occidentale. "Quasi un anno dopo la dichiarazione ufficiale ...