Comunali Napoli, idea Spadafora candidato sindaco. L’ex Ministro: “Sarebbe sfida avvincente” (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl nome nuovo per le elezioni Comunali di Napoli, a capo di una coalizione giallorossa, potrebbe essere quello di Vincenzo Spadafora. L’ex Ministro dello Sport non ha escluso la possibilità di candidarsi a sindaco di Napoli. “Finché sono stato Ministro l’ho sempre escluso”, ha detto l’esponente M5S, ospite di ‘Omnibus’ su La7. “E’ una sfida avvincente, non so ancora quali saranno le regole in base alle quali si deciderà, è la città dove sono nato e cresciuto, vediamo”, ha poi aggiunto. “Il tema delle Comunali è un tema fondamentale, perché sarà il test vero dove noi potremo capire se possiamo continuare a sperimentare questa alleanza, come io immagino , con il Pd”, ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl nome nuovo per le elezionidi, a capo di una coalizione giallorossa, potrebbe essere quello di Vincenzodello Sport non ha escluso la possibilità di candidarsi adi. “Finché sono statol’ho sempre escluso”, ha detto l’esponente M5S, ospite di ‘Omnibus’ su La7. “E’ una, non so ancora quali saranno le regole in base alle quali si deciderà, è la città dove sono nato e cresciuto, vediamo”, ha poi aggiunto. “Il tema delleè un tema fondamentale, perché sarà il test vero dove noi potremo capire se possiamo continuare a sperimentare questa alleanza, come io immagino , con il Pd”, ha ...

