Comunali Caserta, la lista di Sgarbi con Del Gaudio: "Dirò a Vittorio di fare il consigliere" (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Vittorio Sgarbi, con la sua lista "Rinascimento", parteciperà alle elezioni Comunali di Caserta dando sostegno alla lista del candidato-sindaco Pio Del Gaudio, ex esponente di Forza Italia in corsa con liste civiche. Lo ha rivelato lo stesso Sgarbi nel corso della trasmissione "Quarta Repubblica", e lo ha confermato lo stesso Del Gaudio, che ieri sera ha preso parte alla trasmissione. "Oramai non e' più un segreto – dice – anche la lista di Sgarbi farà parte del nostro progetto per il buon governo della città. Ringrazio Sgarbi; ci eravamo parlati tempo fa, ma non pensavo che decidesse di sostenermi alle Comunali.

