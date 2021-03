Commissione UE sigla nuovo contratto con Moderna

Leggi su quifinanza

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Laeuropea ha firmato conun, che prevede la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vaccino anti-Covid sviluppato dalla società americana. Lo ha annunciato la Commissaria europea per la salute Stella Kyriakides, nella conferenza stampa seguita alla videoconferenza con i Ministri della salite dell’UE. La Kyriakides ha aggiunto che nelle prossime “due settimane” verrà approvato dall’EMA, l’Agenzia europea per il farmaco, anche il quarto vaccino, prodotto dalla Johnson & Johnson, che andrà ad aggiungersi a quelli delle connazionalie Pfizer ed a quello di Astrazeneca. L’EMA – ha promesso – “snellirà le procedure normative per renderle il più veloci possibile” e la task force industriale si occuperà di lavorare assieme al commissario ...