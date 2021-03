Commercio non alimentare: annus horribilis con perdite superiori al 15% (Di martedì 2 marzo 2021) Numeri e cifre che definiscono i contorni di un’istantanea, una fotografia del Commercio a Bergamo e provincia nel quarto trimestre 2020 con un’analisi e uno sguardo sull’anno della pandemia Covid 19. Dati che la Camera di Commercio di Bergamo ha elaborato e rende noti. IL Commercio AL DETTAGLIO Nel quarto trimestre torna ad aggravarsi la situazione delle imprese con almeno 3 addetti attive nel Commercio al dettaglio: il calo di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019 è pari al -5,4%, in peggioramento rispetto al -2,4% registrato nel terzo trimestre. L’intensificarsi dei contagi da Covid-19 da ottobre in poi ha comportato l’adozione di nuove misure di contenimento. A essere penalizzati sono stati ancora una volta gli esercizi non alimentari, che dopo il recupero dei mesi estivi hanno subito un nuovo calo delle ... Leggi su bergamonews (Di martedì 2 marzo 2021) Numeri e cifre che definiscono i contorni di un’istantanea, una fotografia dela Bergamo e provincia nel quarto trimestre 2020 con un’analisi e uno sguardo sull’anno della pandemia Covid 19. Dati che la Camera didi Bergamo ha elaborato e rende noti. ILAL DETTAGLIO Nel quarto trimestre torna ad aggravarsi la situazione delle imprese con almeno 3 addetti attive nelal dettaglio: il calo di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019 è pari al -5,4%, in peggioramento rispetto al -2,4% registrato nel terzo trimestre. L’intensificarsi dei contagi da Covid-19 da ottobre in poi ha comportato l’adozione di nuove misure di contenimento. A essere penalizzati sono stati ancora una volta gli esercizi non alimentari, che dopo il recupero dei mesi estivi hanno subito un nuovo calo delle ...

Commercio non alimentare: annus horribilis con perdite superiori al 15% BergamoNews.it

