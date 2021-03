Commercio Cina-USA, da Biden impegno a combattere “pratiche scorrette” (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Joe Biden utilizzerà “tutti gli strumenti disponibili” per combattere le pratiche commerciali sleali della Cina. È quanto emerge dal Rapporto che delinea l’agenda commerciale della nuova amministrazione degli Stati Uniti. Pubblicato ieri, il documento formalizza le dichiarazioni rilasciate da Biden e dai membri del suo team negli ultimi mesi sulla gestione delle relazioni con Pechino e di altre priorità commerciali. “Affrontare la sfida della Cina – si legge nel Rapporto – richiederà una strategia globale e un approccio più sistematico rispetto all’approccio frammentario del recente passato. L’amministrazione Biden sta conducendo una revisione completa della politica commerciale degli Stati Uniti nei confronti della Cina come parte dello ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Joeutilizzerà “tutti gli strumenti disponibili” perlecommerciali sleali della. È quanto emerge dal Rapporto che delinea l’agenda commerciale della nuova amministrazione degli Stati Uniti. Pubblicato ieri, il documento formalizza le dichiarazioni rilasciate dae dai membri del suo team negli ultimi mesi sulla gestione delle relazioni con Pechino e di altre priorità commerciali. “Affrontare la sfida della– si legge nel Rapporto – richiederà una strategia globale e un approccio più sistematico rispetto all’approccio frammentario del recente passato. L’amministrazionesta conducendo una revisione completa della politica commerciale degli Stati Uniti nei confronti dellacome parte dello ...

