Cominciano i test clinici del vaccino anti-Covid italiano di Takis. Cosa significa?

Ultime Notizie dalla rete : Cominciano test

Il Messaggero

Anche in Pugliaa registrarsi i primi segnali della terza ondata. A confermarlo è l'assessore regionale ... che segnala 631 casi positivi su 4mila 686effettuati, (13,5 per cento). La ...Basta undel Dna per trovare il partner perfetto, l'unica persona di cui possiamo innamorarci ... Waffles e Mochi sono due amici che hanno un sogno: diventare chef! Quandoa lavorare in ...Ha preso il via la sperimentazione di fase 1 del vaccino italiano di Takis. Coinvolgerà 80 volontari in tre centri, per valutare la sicurezza e la tollerabilità ...In Toscana ci sono tre laboratori che analizzano i tamponi per scoprire la presenza delle varianti Covid: a Firenze, Pisa e Siena. I ritmi sono serrati, si lavora a pieno regime per svolgere più test ...