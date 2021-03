Come cambierà la campagna vaccinale col nuovo commissario Figliuolo (Di martedì 2 marzo 2021) Nell’arco di una settimana il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ridisegnato l’approccio alla gestione della campagna vaccinale avviata alla fine di dicembre in Italia. Senza grandi annunci, in pochi giorni il premier ha sostituito i vertici della Protezione civile – via Angelo Borrelli, dentro Fabrizio Curcio – e ha conferito l’incarico di commissario per l’emergenza Covid-19 al generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo (qui il suo profilo), mettendo fine alla gestione di Domenico Arcuri. Due sostituzioni di rilievo, che, insieme alle parole pronunciate dai Draghi sul tema dei vaccini, forniscono le coordinate della nuova era della campagna vaccinale che l’ex presidente della Bce intende avviare in Italia. L’obiettivo, questo è chiaro, è di imprimere un’accelerazione ... Leggi su tpi (Di martedì 2 marzo 2021) Nell’arco di una settimana il presidente del Consiglio Mario Draghi ha ridisegnato l’approccio alla gestione dellaavviata alla fine di dicembre in Italia. Senza grandi annunci, in pochi giorni il premier ha sostituito i vertici della Protezione civile – via Angelo Borrelli, dentro Fabrizio Curcio – e ha conferito l’incarico diper l’emergenza Covid-19 al generale di corpo d’armata Francesco Paolo(qui il suo profilo), mettendo fine alla gestione di Domenico Arcuri. Due sostituzioni di rilievo, che, insieme alle parole pronunciate dai Draghi sul tema dei vaccini, forniscono le coordinate della nuova era dellache l’ex presidente della Bce intende avviare in Italia. L’obiettivo, questo è chiaro, è di imprimere un’accelerazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Come cambierà Draghi sostituisce Arcuri: come cambierà la campagna vaccinale con il nuovo commissario Figliuolo Oggi si è conclusa la mia esperienza da Commissario per l'Emergenza Covid 19. E' stato un anno straordinario e sono riconoscente a chi mi ha dato la possibilità di occuparmi della più grande emergenza ...

Oggi si è conclusa la mia esperienza da Commissario per l'Emergenza Covid 19. E' stato un anno straordinario e sono riconoscente a chi mi ha dato la possibilità di occuparmi della più grande emergenza ...