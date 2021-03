Cobra Kai: la quarta stagione della serie Netflix entra in produzione (Di martedì 2 marzo 2021) Al via la produzione della quarta stagione di Cobra Kai, popolare serie Netflix spinoff del franchise Karate Kid. Dopo il successo della terza stagione, Netflix ha annunciato l'avvio ufficiale della produzione della quarta stagione di Cobra Kai, serie spin-off di Karate Kid. Variety annuncia, inolltre, la promozione a regular di Vanessa Rubio e Peyton List, che hanno interpretato, rispettivamente, i ruoli di Carmen e Tory durante le prime tre stagioni dello show. Nei nuovi episodi si aggiungono al cast anche Dallas Dupree Young e Oona O'Brien in ruoli ricorrenti. Young sarà Kenny, giovane vittima di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 2 marzo 2021) Al via ladiKai, popolarespinoff del franchise Karate Kid. Dopo il successoterzaha annunciato l'avvio ufficialediKai,spin-off di Karate Kid. Variety annuncia, inolltre, la promozione a regular di Vanessa Rubio e Peyton List, che hanno interpretato, rispettivamente, i ruoli di Carmen e Tory durante le prime tre stagioni dello show. Nei nuovi episodi si aggiungono al cast anche Dallas Dupree Young e Oona O'Brien in ruoli ricorrenti. Young sarà Kenny, giovane vittima di ...

