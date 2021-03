CNH Industrial, acquisita quota di minoranza in Monarch Tractor (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – CNH Industrial ha finalizzato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Monarch Tractor, società con sede negli Stati Uniti e specializzata in tecnologie innovative applicate all’agricoltura. L’operazione ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione del settore agricolo all’insegna della guida autonoma e dell’elettrificazione. La piattaforma di trattori elettrici realizzata da Monarch (azienda costituita nel 2019) combina infatti un propulsore completamente elettrico con tecnologie per la guida autonoma. Un’ulteriore piattaforma per la gestione di tutti i dati agronomici e della macchina contribuisce a creare un ecosistema tecnologico completo. “Monarch è un’azienda cheapplica ai trattori tecnologie di elettrificazione, guida autonoma e gestione dei dati ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – CNHha finalizzato l’acquisizione di una partecipazione diin, società con sede negli Stati Uniti e specializzata in tecnologie innovative applicate all’agricoltura. L’operazione ha l’obiettivo di accelerare la trasformazione del settore agricolo all’insegna della guida autonoma e dell’elettrificazione. La piattaforma di trattori elettrici realizzata da(azienda costituita nel 2019) combina infatti un propulsore completamente elettrico con tecnologie per la guida autonoma. Un’ulteriore piattaforma per la gestione di tutti i dati agronomici e della macchina contribuisce a creare un ecosistema tecnologico completo. “è un’azienda cheapplica ai trattori tecnologie di elettrificazione, guida autonoma e gestione dei dati ...

