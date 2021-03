Clima, la Russia lancia il primo satellite per sorvegliare i ghiacci dell’Artico (Di martedì 2 marzo 2021) Al capezzale del grande malato: il Polo Nord. I cambiamenti Climatici portati dal surriscaldamento della Terra stanno mettendo in serio pericolo, ogni anno di più, la stabilità dell’Artico, dei suoi meravigliosi iceberg, della sua fauna sempre più a rischio estinzione. Serve un sistema di monitoraggio più accurato per agire poi di conseguenza, a protezione dell’ambiente. E quindi, indirettamente, anche di noi stessi. Ecco perché in questi giorni un razzo vettore Soyuz ha lanciato in orbita il primo satellite russo dedicato alla sorveglianza Climatica dell’Artico. Lo ha annunciato l’agenzia spaziale russa Roscosmos. Il lancio di Arktika-M – questo il nome del satellite “ecologico” – è avvenuto dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, grande Paese ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 marzo 2021) Al capezzale del grande malato: il Polo Nord. I cambiamentitici portati dal surriscaldamento della Terra stanno mettendo in serio pericolo, ogni anno di più, la stabilità, dei suoi meravigliosi iceberg, della sua fauna sempre più a rischio estinzione. Serve un sistema di monitoraggio più accurato per agire poi di conseguenza, a protezione dell’ambiente. E quindi, indirettamente, anche di noi stessi. Ecco perché in questi giorni un razzo vettore Soyuz hato in orbita ilrusso dedicato alla sorveglianzatica. Lo ha annunciato l’agenzia spaziale russa Roscosmos. Il lancio di Arktika-M – questo il nome del“ecologico” – è avvenuto dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, grande Paese ...

IsabellaCeccari : RT @rinnovabiliit: ??? La passione della #Russia per l’#Artico va in orbita. Nel 2023 sarà raggiunto da un gemello. Insieme daranno una cope… - rinnovabiliit : ??? La passione della #Russia per l’#Artico va in orbita. Nel 2023 sarà raggiunto da un gemello. Insieme daranno una… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: IN RUSSIA LE COSE SONO AL GIORNO CLIMA MOLTE COSE DIFFICILI MA SI DEVE PREGARE DIO DI STARE MOLTO BRAV A COMBATTERE QU… - SjDHE0xGbeKIRlt : IN RUSSIA LE COSE SONO AL GIORNO CLIMA MOLTE COSE DIFFICILI MA SI DEVE PREGARE DIO DI STARE MOLTO BRAV A COMBATTERE… - ansa_ambiente : L’agenzia spaziale russa #Roscosmos ha annunciato che un razzo vettore Soyuz ha lanciato in orbita il primo… -

Ultime Notizie dalla rete : Clima Russia 'Lukashenko è molto impopolare e il Cremlino lo sa' Ucraina, Bielorussia, le proteste in Russia: cosa comporta per l'Europa e la Svizzera questo clima di instabilità a est? I conflitti sono molto diversi tra loro. In generale è nell'interesse delle ...

2021: l'umanità verso il Grande Reset del Nuovo Ordine Mondiale o verso il Grande Risveglio? Ovviamente nel clima di totalitarismo generale, nessuno si è chiesto come il test del tampone ... la Russia, e ovviamente gli Stati Uniti. Al momento, nessuna delle tre condizioni indispensabili per ...

La Russia lancia il primo satellite per sorvegliare l'Artico - Ambiente & Energia Agenzia ANSA Russia lancia primo satellite per monitorare l'Artico Nel corso della giornata di ieri, domenica 28 febbraio 2021, la Russia ha lanciato con successo il suo primo satellite denominato “Arktika-M”: si tratta di una tecnologia innovativa sui cui Mosca fa m ...

Russia: Borrell, Mosca si sta disconnettendo dall'Ue BRUXELLES Ma nonostante tutto ciò, con Mosca, conclude l'Alto rappresentante, bisognerà trovare un 'modus vivendi' per affrontare le questioni dove il suo coinvolgimento è invitabile: dal nucleare iraniano, al ...

Ucraina, Bielorussia, le proteste in: cosa comporta per l'Europa e la Svizzera questodi instabilità a est? I conflitti sono molto diversi tra loro. In generale è nell'interesse delle ...Ovviamente neldi totalitarismo generale, nessuno si è chiesto come il test del tampone ... la, e ovviamente gli Stati Uniti. Al momento, nessuna delle tre condizioni indispensabili per ...Nel corso della giornata di ieri, domenica 28 febbraio 2021, la Russia ha lanciato con successo il suo primo satellite denominato “Arktika-M”: si tratta di una tecnologia innovativa sui cui Mosca fa m ...Ma nonostante tutto ciò, con Mosca, conclude l'Alto rappresentante, bisognerà trovare un 'modus vivendi' per affrontare le questioni dove il suo coinvolgimento è invitabile: dal nucleare iraniano, al ...