Città della Scienza, VIllari: A 8 anni dal rogo tutto fermo. Pronti 60 mln. Bagnoli, copiamo il modello Ruhr (Di martedì 2 marzo 2021) “Chi ha realizzato questo scempio voleva distruggere l’area, non ricostruirla dopo otto anni vuol dire dargliela vinta. La risposta è invece ricostruire, perché vuol dire crederci, rimanere in questa sospensione lascia credere che i primi a non crederci sono le istituzioni”. Lo afferma Riccardo VIllari, presidente di Città della Scienza, parlando al centro dell’area distrutta dall’incendio del 4 marzo 2013 che polverizzò il grande centro espositivo della struttura, dove centinaia di migliaia di bambini e ragazzi si erano affacciati alla curiosità per la Scienza. “Noi – spiega VIllari – non vogliamo impiccarci a ricostruire qui sul mare, resta il sogno ed è la destinazione naturale, ma siamo Pronti a rivedere questa localizzazione ... Leggi su ildenaro (Di martedì 2 marzo 2021) “Chi ha realizzato questo scempio voleva distruggere l’area, non ricostruirla dopo ottovuol dire dargliela vinta. La risposta è invece ricostruire, perché vuol dire crederci, rimanere in questa sospensione lascia credere che i primi a non crederci sono le istituzioni”. Lo afferma Riccardo, presidente di, parlando al centro dell’area distrutta dall’incendio del 4 marzo 2013 che polverizzò il grande centro espositivostruttura, dove centinaia di migliaia di bambini e ragazzi si erano affacciati alla curiosità per la. “Noi – spiega– non vogliamo impiccarci a ricostruire qui sul mare, resta il sogno ed è la destinazione naturale, ma siamoa rivedere questa localizzazione ...

Ettore_Rosato : Un’immagine carica di significato, che arriva dritta al cuore. Una suora scesa in strada nella città di Myitkyina,… - IlContiAndrea : Sarà diverso, strano, difficile ma bello perché per una settimana si parlerà di musica. Si racconterà anche la citt… - repubblica : Lavoro a Milano, persi cinque anni: Il Covid ha azzerato l’onda lunga dell’Expo: In città sul 2019 22 mila impiegat… - petermrl : RT @castelliditalia: #Lucca città #medievale nel cuore della #Toscana caratterizzata da vie strette, edifici alti e case torri maestose, pr… - Susanna03447691 : RT @DonFabrizioC: Vi posto qualcosa di bello e unico al mondo ... ... la vera bellezza che cura l’anima. Vediamo quanti riconoscono il luog… -

Ultime Notizie dalla rete : Città della Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 2 Marzo 2021 Miss Mary Shepherd è un'eccentrica e burbera signora che vive su uno scalcinato furgoncino Bedford, parcheggiandolo di volta in volta in qualche via della città. Quando la donna arriva col suo van ...

Valentino, romantico e punk, trova la sua casa ideale nel Piccolo Teatro ...virtuali e si respirano diffuse inquietudini - parte per un suo viaggio per cui confini della ... blu, rosa, verde di tonalità vive che scalfiscono le città, che mescolano memorie e sky line di epoche e ...

De Lucchi: «Le città scandinave sono incredibili, ma noi italiani possiamo migliorarle» Corriere della Sera Miss Mary Shepherd è un'eccentrica e burbera signora che vive su uno scalcinato furgoncino Bedford, parcheggiandolo di volta in volta in qualche via. Quando la donna arriva col suo van ......virtuali e si respirano diffuse inquietudini - parte per un suo viaggio per cui confini... blu, rosa, verde di tonalità vive che scalfiscono le, che mescolano memorie e sky line di epoche e ...