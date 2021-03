Cisl | inaugurata nuova sede in zona Borghesiana-Finocchio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma – E’ stataa Roma, questa mattina, unadellaRoma Capitale Rieti. Situata nella periferia Est della Capitale, innel VI Municipio, ladi via Fontana Candida 43, si pone come riferimento del sindacato dellaper migliaia di famiglie, lavoratrici e lavoratori, pensionati, giovani, in un quadrante della citta’ abitato da oltre 250mila abitanti e che comprende, oltre, quartieri popolari come Torrespaccata,Torreangela, Tor Vergata, Lunghezza, Giardinetti e Torre Maura. “L’inaugurazione di questaarriva in un momento estremamente difficile per la nostra citta’, e per questo ...