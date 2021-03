CIG-Covid | INPS | autorizzazioni al 98 | 5% delle domande e al 99 | 4% dei pagamenti diretti

(Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Migliora la progressionesulledi Cassa integrazione (Cig) autorizzate alle aziende esuccessive erogazioni dirette dell’Istituto ai lavoratori. Nel periodo di emergenzal’Istituto registraal 98,5%pervenute e al 99,4% dei. È quanto emerge dal monitoraggioaggiornato al 28 febbraio 2021. In totale, l’Istituto fa sapere di aver gestito per la sola Cig-quasi 30 milioni di prestazioni dirette e indirette. In particolare, per ledi autorizzazione Cig da parteaziende, a fronte di un afflusso totale di ...

