Ciclismo | Tadej Pogacar prolunga il contratto con la UAE Tour | rinnovo fino al 2026!

Leggi su oasport

(Di martedì 2 marzo 2021)hato il suocon la UAE Emiratesal 2026. Il vincitore dell’ultimode France ha siglato quello che è l’accordo più lungo attualmente in essere nel panorama professionistico a livello mondiale. Il fuoriclasse sloveno, fresco vincitore dell’UAE, resterà così per altri cinque anni con la formazione emiratina. Il 22enne, a tutti gli effetti uno dei ciclisti più forte al mondo in questo momento, andrà a caccia del bis alla Grande Boucle e di fronte a sé ha altri grandi traguardi.ha commentato in questo modo la firma: “In questa squadra, mi sento a casa. C’è un’atmosfera speciale che accomuna la dirigenza, i corridori e lo staff e tutto questo crea un ottimo ambiente nel quale ...