Ciacci, malore mentre era al telefono: "Sono svenuto" (Di martedì 2 marzo 2021) Giovanni Ciacci ha confessato di aver avuto un malore improvviso mentre era impegnato al telefono con Adriana Volpe. Paura per Giovanni Ciacci: “Adriana Volpe ha chiamato i soccorsi” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 2 marzo 2021) Giovanniha confessato di aver avuto unimprovvisoera impegnato alcon Adriana Volpe. Paura per Giovanni: “Adriana Volpe ha chiamato i soccorsi” su Notizie.it.

DonnaGlamour : Malore improvviso per Giovanni Ciacci: “Mi ha salvato Adriana Volpe” - LadyNews_ : Malore per #GiovanniCiacci: #AdrianaVolpe l’ha salvato chiamando i soccorsi - GiuseppeporroIt : Malore improvviso per Giovanni Ciacci, Adriana Volpe lo salva chiamando i soccorsi: ecco cosa è successo (VIDEO)… -