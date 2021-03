“Ci sarò anche io”. Paolo Bonolis, che bella sorpresa! È proprio lui a dare il grande annuncio (Di martedì 2 marzo 2021) Paolo Bonolis sta per tornare sul piccolo schermo con Avanti un altro. Dall’8 marzo alle 18,45 il programma occuperà la fascia pre serale con le puntate inedite dopo un anno di assenza. Il game show riproporrà il Minimondo con la Bonas, il Bonus, Iettatore, la Bona Sorte e tanti altri. Non mancherà Luca Laurenti da sempre al fianco di Bonolis. Insomma è tutto pronto per un rientro in grande stile per uno dei programmi più apprezzati dal pubblico. Le novità per Bonolis non finiscono qui. Infatti Avanti un altro potrebbe avere spazio anche di sera e andrebbe a sostituire Live Non è la D’Urso. Mediaset, come riporta Dagospia, avrebbe deciso di chiudere anzitempo il programma che nelle ultime settimane non si schioda dall’11 – 12% di share, nonostante la chiusura fissata a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 marzo 2021)sta per tornare sul piccolo schermo con Avanti un altro. Dall’8 marzo alle 18,45 il programma occuperà la fascia pre serale con le puntate inedite dopo un anno di assenza. Il game show riproporrà il Minimondo con la Bonas, il Bonus, Iettatore, la Bona Sorte e tanti altri. Non mrà Luca Laurenti da sempre al fianco di. Insomma è tutto pronto per un rientro instile per uno dei programmi più apprezzati dal pubblico. Le novità pernon finiscono qui. Infatti Avanti un altro potrebbe avere spaziodi sera e andrebbe a sostituire Live Non è la D’Urso. Mediaset, come riporta Dagospia, avrebbe deciso di chiudere anzitempo il programma che nelle ultime settimane non si schioda dall’11 – 12% di share, nonostante la chiusura fissata a ...

Ultime Notizie dalla rete : sarò anche Hamilton, vista ottavo titolo senza dimenticare l'impegno sociale Ci sarò anche Sebastian (Vettel, ndr) in una nuova avventura. Sì, sono eccitato". Presentazione nuova Mercedes W12: ecco la monoposto per il Mondiale 2021

Sanremo: inizia stasera il Festival, massima attenzione delle forze dell'ordine e fari puntati su Zlatan (Video) ... dove si è ovviamente parlato di cosa farà ma anche dei suoi precedenti ormai noti con il ...sue prime parole davanti ai giornalisti - grazie ad Amadeus che mi ha chiamato e mi ha detto che se sarò me ...

