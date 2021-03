Chiusura scuole: non solo nelle zone rosse ma anche dove si conta 1 positivo ogni 4 abitanti (Di martedì 2 marzo 2021) Con l’avvento delle varianti (molto aggressive in termini di contagio, ma meno letali), e la conseguente impennata di nuovi casi, torna prepotentemente alla ribalta la situazione nelle scuole. A quanto sembra infatti, la prassi di chiudere le scuole di ogni ordine e grado, non sarebbe più ad espresso appannaggio di quante interne alle zone rosse ma, esteso anche laddove l’incidenza dei contagi è particolarmente alta. Sarebbe questa l’indicazione espressa dalla Cabina di regia, secondo cui, di concerto con l’esecutivo, l’intenzione è di far restare scolaretti e studenti a casa, alle prese con la solita Dad, “anche nelle aree con 250 positivi ogni 100mila ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 marzo 2021) Con l’avvento delle varianti (molto aggressive in termini digio, ma meno letali), e la conseguente impennata di nuovi casi, torna prepotentemente alla ribalta la situazione. A quanto sembra infatti, la prassi di chiudere lediordine e grado, non sarebbe più ad espresso appannaggio di quante interne allema, estesoladl’incidenza deigi è particolarmente alta. Sarebbe questa l’indicazione espressa dalla Cabina di regia, secondo cui, di concerto con l’esecutivo, l’intenzione è di far restare scolaretti e studenti a casa, alle prese con la solita Dad, “aree con 250 positivi100mila ...

