Chiude il Grande Fratello VIP 5 tra record negativi e momenti da dimenticare (Di martedì 2 marzo 2021) E’ stata l’edizione più lunga, forse anche una delle più complicate ( quella in onda in primavera scorsa forse lo era ancora di più). Ed è vero, è stata anche l’edizione dei record, peccato molti negativi. Di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP 5 non possiamo solo ricordare i momenti, persino belli, della finale. Perchè tutto quello che c’è stato prima, non si può dimenticare. Le squalifiche, gli scivoloni, gli errori grossolani del conduttore, le pessime uscite degli opinionisti, le parole dei concorrenti che hanno provocato terremoti all’esterno. Poteva essere una bellissima quinta edizione, i finalisti di ieri, i reduci di settembre, hanno dimostrato che c’era davvero tanto da dire. Ma tutto è stato rovinato dalla voglia di allungare il brodo, e anche dalle scelte ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 marzo 2021) E’ stata l’edizione più lunga, forse anche una delle più complicate ( quella in onda in primavera scorsa forse lo era ancora di più). Ed è vero, è stata anche l’edizione dei, peccato molti. Di questa quinta edizione delVIP 5 non possiamo solo ricordare i, persino belli, della finale. Perchè tutto quello che c’è stato prima, non si può. Le squalifiche, gli scivoloni, gli errori grossolani del conduttore, le pessime uscite degli opinionisti, le parole dei concorrenti che hanno provocato terremoti all’esterno. Poteva essere una bellissima quinta edizione, i finalisti di ieri, i reduci di settembre, hanno dimostrato che c’era davvero tanto da dire. Ma tutto è stato rovinato dalla voglia di allungare il brodo, e anche dalle scelte ...

fattoquotidiano : Appena oltre il confine c’è il più grande focolaio Covid d’Europa. E il governatore della Liguria, Giovanni Toti, c… - GiGraziano : VERSO NUOVE MISURE RESTRITTIVE, oggi sarà il giorno devisivo per sapere cosa contiene il DPCM al vaglio del Premier… - qn_lanazione : Il #gfvip, si chiude un'edizione record. Vince Tommaso #Zorzi - blujasmine3 : RT @IlariaZorpina: Oggi la portineria chiude ed io non sono pronta ?? Siete stati il grande fratello l'uno dell'altra. Siete stati il MIO gr… - ciaoamaa : RT @IlariaZorpina: Oggi la portineria chiude ed io non sono pronta ?? Siete stati il grande fratello l'uno dell'altra. Siete stati il MIO gr… -