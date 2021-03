Chiara Ferragni | l' ultimo post di Fedez prima di Sanremo | «Ha svelato il nome della figlia»

louviis : Io che cerco di indovinare il nome della figlia di fedez e chiara ferragni - stringimiiate : secondo me la bimba di chiara ferragni e fedez si chiamerà o viola o vera secondo voi? - lauinpigiama : @epiclove_ Virna (??) Quoto Vittoria Lucia Ferragni! Valentina è già la sorella di Chiara. Leone e Vittoria suona me… - SaraRRSnow : La bimba di Fedez e Chiara Ferragni si chiamerà Vita. ??MARK MY WORDS?? #Sanremo2021 - MY108TIME : @otbvlou chiara ferragni -

Per Fedez è la prima volta a Sanremo e il marito diha ammesso di essere molto emozionato e di essere ricorso ad alcuni riti scaramantici, tra tarocchi e santino di Michael Jordan. ...Il gustoso indizio è arrivato a poche ore dall'esordio del rapper al Festival di Sanremo ...A poche ore dal debutto sul palco dell'Ariston, Fedez pubblica sui social una foto che lo ritrae, di spalle, con una camicia molto speciale. Sul retro sono stampate le lettere «F. C.Manca davvero poco alla nascita della figlia di Chiara Ferragni e Fedez. La seconda per la coppia dopo Leone, nato nel 2018. A poche ore dal debutto al Festival di Sanremo 2021 il cantante – in coppia ...