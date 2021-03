Chi sono i 'mattoncini' fascio - negazionisti, la nuova piaga della destra sui social (Di martedì 2 marzo 2021) Se siete degli utenti Twitter, avrete sicuramente notato l'invasione dell'emoticon dei 'mattoncini' accanto ai nomi di alcuni utenti, e se avete fatto attenzione avrete anche notato una comunione d'... Leggi su globalist (Di martedì 2 marzo 2021) Se siete degli utenti Twitter, avrete sicuramente notato l'invasione dell'emoticon dei '' accanto ai nomi di alcuni utenti, e se avete fatto attenzione avrete anche notato una comunione d'...

borghi_claudio : Lo so che per chi ci vive è normale ma sia per il cittadino che per il lacustre questi momenti della sera dove non… - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Non guardiamo né chi ci sta davanti, né chi ci sta dietro, dobbiamo guardare solo a noi stessi… - borghi_claudio : @Marcoc10 Ovviamente, tenuto presente che le porte di un partito sono aperte a chiunque. Chi invece (legittimamente… - imnoteviee : @leonedemedicii chi sono i tuoi genitoriii? - Ale_Landolina : e all'ora sono solo cazzi miei e guai a chi s'immischia e chi a fare denunce -