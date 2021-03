Chi ha vinto il Grande Fratello Vip 2020? “Alla fine il bene ha trionfato sul male”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 marzo 2021) Chi hailvip? Il vincitore designato e favorito sin dprima puntata, Tommaso Zorzi. In una serata che ha regalato al pubblico una scalata di emozioni, ecco arrivare l’annuncio più importante. In uno studio buio, con la musica a tutto volume e con le luci pronte a celebrare il vincitore, ecco che Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati davanti ad Alfonso Signorini e ai loro ex compagni per l’annuncio ufficiale e che si attendeva ormai quasi tre mesi fa. Sono loro due, i favoriti, ad aver spento tra le lacrime le luci di casa mentre è proprio Zorzi che, uno dopo l’altro, ha visto andare via i finalisti di questa lunga edizione, l’amica Stefania Orlando compresa, eha. ...