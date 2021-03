Chi è Vittoria Ceretti, la top italiana alla conquista di Sanremo (Di martedì 2 marzo 2021) Da anni sfila per i marchi più famosi del pianeta, con camminata fiera e sguardo magnetico. Ma c’è una passerella che è diversa da tutte le altre, quella del Teatro Ariston. Vittoria Ceretti, 22 anni, è al momento una delle top model più richieste e sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. Partita da Brescia a 14 anni, sotto contratto con l’agenzia Elite, ha in poco tempo conquistato tutti gli stilisti. Dalle sfilate a Sanremo Musa di Karl Lagerfeld, ha dichiarato di essere stata molto legata al designer, scomparso nel 2019. Lagerfeld la chiamava Choupette, il nome della sua gatta, l’essere vivente a cui forse lo stilista era più legato. Vittoria Ceretti per Chanel ha fatto anche la sposa, vestendo più volte negli anni l’outfit di punta dello ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 2 marzo 2021) Da anni sfila per i marchi più famosi del pianeta, con camminata fiera e sguardo magnetico. Ma c’è una passerella che è diversa da tutte le altre, quella del Teatro Ariston., 22 anni, è al momento una delle top model più richieste e sarà la co-conduttrice della terza serata del Festival di. Partita da Brescia a 14 anni, sotto contratto con l’agenzia Elite, ha in poco tempoto tutti gli stilisti. Dalle sfilate aMusa di Karl Lagerfeld, ha dichiarato di essere stata molto legata al designer, scomparso nel 2019. Lagerfeld la chiamava Choupette, il nome della sua gatta, l’essere vivente a cui forse lo stilista era più legato.per Chanel ha fatto anche la sposa, vestendo più volte negli anni l’outfit di punta dello ...

