Chi è Tommaso Zorzi: Biografia, Età, Madre, Riccanza e Ex Fidanzato GF VIP (Di martedì 2 marzo 2021) Tommaso Zorzi è un influencer e creator originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente di Riccanza e per aver partecipato a Pechino Express. E’ uno dei giovani più ricchi d’Italia ed è stato protagonista del programma Riccanza e Riccanza Deluxe. E’ il vincitore del Grande Fratello VIP 5. Chi è Tommaso Zorzi Nome: Tommaso Zorzi Segno Zodiacale: Ariete Età: 25 anni Data di nascita: 2 aprile 1995 Luogo di nascita: Milano Professione: Influencer Altezza: 190 cm Peso: 75 kg Tatuaggi: Tommaso è pieno di tatuaggi: la scritta “oil” sul gomito e quella “milk” sul ginocchio, un pinguino, un elefante, un fiore, una mano di fatima, e una croce sul polso sinistro. Ha anche un piede sul piede e una ... Leggi su chiecosa (Di martedì 2 marzo 2021)è un influencer e creator originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente die per aver partecipato a Pechino Express. E’ uno dei giovani più ricchi d’Italia ed è stato protagonista del programmaDeluxe. E’ il vincitore del Grande Fratello VIP 5. Chi èNome:Segno Zodiacale: Ariete Età: 25 anni Data di nascita: 2 aprile 1995 Luogo di nascita: Milano Professione: Influencer Altezza: 190 cm Peso: 75 kg Tatuaggi:è pieno di tatuaggi: la scritta “oil” sul gomito e quella “milk” sul ginocchio, un pinguino, un elefante, un fiore, una mano di fatima, e una croce sul polso sinistro. Ha anche un piede sul piede e una ...

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip 5' incorona Tommaso Zorzi: è lui il 'vippone' più amato #grandefratellovip5… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: chi vuoi eliminare tra Andrea e Tommaso? #GFVIP - zazoomblog : Grande Fratello Vip verdetto nella notte: chi è Tommaso Zorzi il vincitore della quinta edizione (video) - #Grande… - minisod2 : @romaanticpoetry non so manco chi è sta gente quindi non posso nemmeno godermi il tea ?? tommaso lo conosco di nome per guglielmo scilla - Lullaby47408524 : Batta un cinque chi come me, dopo la vittoria di @tommaso_zorzi ha cercato mille dirette possibili, si è addormenta… -